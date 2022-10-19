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20 октября в Москве пройдет форум «Сделано в России»

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Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев
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20 октября в Манеже стартует Международный экспортный форум «Сделано в России».

За годы проведения Форум зарекомендовал себя как главная площадка для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году впервые форум «Сделано в России» продлен до трех дней. Деловая программа включает в себя около 40 деловых мероприятий, объединенных по ключевым направлениям: поддержка бизнеса, география экспорта, цифровые решения, международный диалог, технологии сбыта, аналитика и финансы.

В первый день на Форуме обсудят меры поддержки экспортеров, новые возможности странового бренда «Сделано в России», механизмы внешнеэкономического взаимодействия России в условиях нынешних геополитических реалий. Второй день посвящен бизнес-повестке, а третий выстроен в формате практикума для предпринимателей. Главные темы финального дня – выход на международные рынки и поиск новых экспортных ниш.

Среди участников дискуссий – представители крупнейших российских и зарубежных компаний, федеральных и региональных органов власти, российские банки, центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, ведущие эксперты и СМИ.

На площадке форума будет организована иммерсивная выставка с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые экспортируют российские компании. В экспозиции будет представлено более 100 проектов из разных регионов нашей страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская, Калининградская, Свердловская, Пензенская, Калужская области, Алтайский, Пермский края, Республики Крым и Татарстан и др. Выставочное пространство будет разделено по технологическим кластерам: «Промышленность», Healthtech, «Транспорт и мобильность», «ESG/Устойчивое развитие», «Умная городская инфраструктура», Edtech и «Креативные индустрии» и будет работать все три дня.

Кроме того, на форуме «Сделано в России» наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Также на мероприятии будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда «Сделано в России» на внешние рынки. Его задача — повысить доверие иностранцев к отечественной продукции, расширить экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду.

Форум «Сделано в России» пройдет уже в 10-й раз. Традиционно мероприятие собирает экспертное сообщество. В прошлом году в форуме принимал участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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