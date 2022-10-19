Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Общество
Власти Херсонской области планируют вывести на левый берег Днепра около 50–60 тыс. жителей
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Мир
Востоковед назвал протесты в Иране пожаром на торфяниках
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Общество
Маткапитал разрешили использовать для оплаты детских садов и школ
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

В МИЦ «Известия» обсуждают систему обеспечения лекарствами при орфанных заболеваниях. Трансляция

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 19 октября, проходит пресс-конференция на тему: «Информирование семей с редкими заболеваниями о неонатальном скрининге и льготном лекарственном обеспечении».

Как оперативно информировать пациентов о возможности приобретения препаратов? Как отследить статус заявки на получение лекарства и узнать о его наличии в регионе?

Участники:

  • Александр Румянцев, член президиума РАН, академик РАН, профессор, д.м.н., главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель правления Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов, член правления Национального общества детских гематологов и онкологов, руководитель экспертного совета фонда «Круг добра» (онлайн);
  • Сергей Куцев, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член экспертного совета фонда «Круг добра»;
  • Борис Малюгин, заместитель генерального директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (онлайн);
  • Денис Кулаков, директор по информационным технологиям и кибербезопасности фонда «Круг добра»;
  • Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член экспертного совета фонда «Круг добра».

С 2023 года программа неонатального скрининга будет включать тестирование на 36 заболеваний. Врачи-генетики и представители общественности выскажут мнение, как информация о результатах тестов должна быть доведена до семей из группы риска.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022