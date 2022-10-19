В МИЦ «Известия» обсуждают систему обеспечения лекарствами при орфанных заболеваниях. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 19 октября, проходит пресс-конференция на тему: «Информирование семей с редкими заболеваниями о неонатальном скрининге и льготном лекарственном обеспечении».

Как оперативно информировать пациентов о возможности приобретения препаратов? Как отследить статус заявки на получение лекарства и узнать о его наличии в регионе?

Участники:

Александр Румянцев, член президиума РАН, академик РАН, профессор, д.м.н., главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель правления Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов, член правления Национального общества детских гематологов и онкологов, руководитель экспертного совета фонда «Круг добра» (онлайн);

Сергей Куцев, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член экспертного совета фонда «Круг добра»;

Борис Малюгин, заместитель генерального директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (онлайн);

Денис Кулаков, директор по информационным технологиям и кибербезопасности фонда «Круг добра»;

Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член экспертного совета фонда «Круг добра».

С 2023 года программа неонатального скрининга будет включать тестирование на 36 заболеваний. Врачи-генетики и представители общественности выскажут мнение, как информация о результатах тестов должна быть доведена до семей из группы риска.