ОАЭ выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь

Объединенные Арабские Эмираты выделят Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере $100 млн. Как отмечается, власти страны поддерживают Киев уже не первый месяц и планируют продолжать. Эмираты также запустили несколько рейсов для беженцев в Польше и Молдавии, передает телеканал «Известия». Ранее президенты ОАЭ и Украины обсудили выделение новой гуманитарной помощи на сумму в $400 млн.

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