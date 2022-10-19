Боррель извинился за расистское заявление в адрес Украины

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель отказался признавать расизмом свое сравнение Европы с «садом», а окружающего ее мира — с «джунглями». Комментарий главы евродипломатии был опубликован 18 октября на сайте Евросоюза.

«Рост мира беспорядка и беззакония — вот что я подразумевал под «джунглями». Это не имеет ни расистского, ни географического, ни культурного подтекста. К сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе на Украине», — пояснил Боррель.

Дипломат принес извинения тем, кто понял его метафору как «колониальный европоцентризм».

«Некоторые неверно истолковали метафору как «колониальный европоцентризм». Извините, если кто-то обиделся. Я сказал послам ЕС на прошлой неделе, что мы часто слишком европоцентричны и мы должны быть скромнее и лучше узнавать остальной мир», — добавил политик.

Он также подчеркнул, что Запад и Европа не идеальны и часто нарушают международное право.

13 октября Боррель сравнил «привилегированную» Европу с садом, а окружающий ее мир — с джунглями. Он заявил, что так называемые джунгли могут вторгнуться в «сад», если с ними не взаимодействовать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его заявление. По ее словам этот «сад» появился за счет варварского отношения к разграблению остального мира, который европейский дипломат соотнес с «джунглями». Дипломат подчеркнула, что именно эта логика сегрегации и философия превосходства легли в основу фашизма и нацизма.