В Медыни в Калужской области появилась новая модельная библиотека. Об этом во вторник, 18 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма.

В помещении установили современное оборудование, обновили книжный фонд и поставили комфортную мебель. Также был отремонтирован фасад здания.

В библиотеке появились залы-трансформеры, где посетители смогут заниматься творчеством и участвовать в мастер-классах. Также там можно посмотреть фильмы, поиграть в настольные игры, послушать лекции и отметить праздники.

«Теперь это не просто книжный фонд с читальным залом, а настоящий культурный центр, оснащенный самым передовым оборудованием»,— рассказали в ведомстве.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что филиал № 4 Центральной детской библиотеки отремонтировали по современным стандартам в Мурманске. Учреждение обеспечено залом-трансформером и медиазалом.