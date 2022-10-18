Умерла последний ветеран Второй ударной армии Мордовцева

В возрасте 103 лет умерла последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в Зале воинской славы в Новгороде.

Как уточнил собеседник «Интерфакса» Мордовцеву похоронили на родине, в Барнауле.

«Даже тогда, когда ей перевалило за 100 лет, она охотно бывала в школах на уроках мужества и других патриотических мероприятиях, где рассказывала детям, как надо ценить жизнь, любить и защищать Родину», — отметили в Зале воинской славы.

Надежда Мордовцева (в девичестве — Першина) родилась 12 августа 1919 года на Алтае. Окончила курсы связистов, затем с декабря 1941 года воевала под Новгородом в составе Второй ударной армии. В 1942 году попала в плен и побывала в трех фашистских концлагерях, в том числе в Майданеке и Бухенвальде. Ее наградили орденом Отечественной войны II степени и медалями.