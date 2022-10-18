Строительство третьего моста через Обь в Барнауле отложили

В Барнауле (Алтайский край) из-за недостатка финансирования отложили строительство третьего моста через Обь и объездной дороги. Об этом министр транспорта края Антон Воронов заявил в ходе интернет-форума.

Как сообщает altapress.ru, на сегодняшний день проектная документация по строительству Южного обхода Барнаула уже подготовлена и получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Также зарезервированы необходимые земельные участки.

Однако стоимость реализации проекта слишком высока, чтобы выделить средства из краевого бюджета. В 2017 году сотрудники минтранса оценивали строительство в 20 млрд рублей, в 2019-м — в 50 млрд рублей, сейчас, по предварительным данным, сумма возросла до 60 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают на поддержку федерального центра, но там тоже не могут назвать точной даты. Ориентировочно, дорога может войти в план на 2024–2030 годы.

Согласно проекту, дорога протяженностью 68 км будет начинаться от Павловского тракта, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным (Барнаул), пересечет Змеиногорский тракт и выйдет к третьему, пока не построенному, мосту через Обь длиной 2,5 км и 15-километровой пойменной частью. Затем трасса пройдет мимо деревень Бобровка и Рассказиха, в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Также в процессе строительства обхода Барнаула нужно будет возвести 25 различных объектов, в том числе развязок, эстакад, мостов через мелкие реки, скотопрогонов. При этом снос каких-либо зданий или сооружений не потребуется.