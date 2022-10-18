Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин предложил изменить налогообложение при продаже унаследованного имущества
Экономика
ЕК предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF
Туризм
Холдинг Royal Caribbean перестал принимать у ряда россиян заказы на круизы
Мир
Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном
Общество
В Запорожской области пообещали перепрошить беспилотники ВСУ и отправить их обратно
Мир
Президент Хорватии выступил против обучения военных Украины в стране
Мир
В Британии предложили лишать гражданства обучающих военных КНР летчиков
Общество
Госдума возьмет под контроль вопрос переселения жителей Херсонской области
Мир
Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
В СПЧ ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных
Мир
Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО

Строительство третьего моста через Обь в Барнауле отложили

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле (Алтайский край) из-за недостатка финансирования отложили строительство третьего моста через Обь и объездной дороги. Об этом министр транспорта края Антон Воронов заявил в ходе интернет-форума.

Как сообщает altapress.ru, на сегодняшний день проектная документация по строительству Южного обхода Барнаула уже подготовлена и получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Также зарезервированы необходимые земельные участки.

Однако стоимость реализации проекта слишком высока, чтобы выделить средства из краевого бюджета. В 2017 году сотрудники минтранса оценивали строительство в 20 млрд рублей, в 2019-м — в 50 млрд рублей, сейчас, по предварительным данным, сумма возросла до 60 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают на поддержку федерального центра, но там тоже не могут назвать точной даты. Ориентировочно, дорога может войти в план на 2024–2030 годы.

Согласно проекту, дорога протяженностью 68 км будет начинаться от Павловского тракта, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным (Барнаул), пересечет Змеиногорский тракт и выйдет к третьему, пока не построенному, мосту через Обь длиной 2,5 км и 15-километровой пойменной частью. Затем трасса пройдет мимо деревень Бобровка и Рассказиха, в районе поселка Лесной Первомайского района и соединится с Чуйским трактом около деревни Покровка.

Также в процессе строительства обхода Барнаула нужно будет возвести 25 различных объектов, в том числе развязок, эстакад, мостов через мелкие реки, скотопрогонов. При этом снос каких-либо зданий или сооружений не потребуется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022