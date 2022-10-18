В ДНР рассказали, как союзные силы выбивают ВСУ под Авдеевкой

В ДНР рассказали, как союзные силы выбивают ВСУ под Авдеевкой

2022-10-18 17:35:01

2022-10-18 17:35:01

2022-10-18 17:35:01

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