Найдены нарушения в содержании белых медведей в оренбургском цирке

Оренбургская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в содержании четырех белых медведей в Оренбургском государственном цирке. Информацию проверяли представители региональной прокуратуры и Россельхознадзора.

Проверка началась после сообщений в соцсетях о том, что белые медведи содержатся без должного ухода в подсобных помещениях цирка. В Росгосцирке при этом все обвинения отрицали и утвержали, что медведи живут в клетках и в вольерах европейского стандарта, пишет 56orb.ru.

Во время проверки выяснилось, что в клетках и в самом помещении, где находились медведи, не было поилок или каких-либо других устройств, обеспечивающих неограниченный доступ к свежей питьевой воде. Продукция «лосось тихоокеанский», которой кормили животных, не имела соответствующих сопроводительных документов.

Также были выявлены нарушения в части отсутствия первичного учета отходов животных, которые содержатся в неволе.

В адрес руководителя Оренбургского государственного цирка — филиала ФКП «Росгосцирк» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Возбуждено два административных дела в отношении должностных лиц филиала ФКП «Росгосцирк» по статьям «Неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с отходами производства и потребления» и «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», сообщает РИА «Оренбуржье».