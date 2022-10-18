Правительство России выплатило почти 12 млрд руб беженцам с Украины, ЛНР и ДНР
Более 11,6 млрд руб. выплатило правительство России беженцам с Украины, ЛНР и ДНР, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Прибывшим в Россию выплачено более 8,1 млрд руб. На пострадавших от боевых действий территориях выплачено почти 3,5 млрд руб», — сказал собеседник агентства.
Ранее правительство РФ объявило о единовременной выплате переселенцам в размере десяти тыс. руб. Проконтролировать использование выделенных из бюджета средств поручено Минтруду РФ. В ведомстве должны будут представить доклад правительству до 1 февраля 2023 года.