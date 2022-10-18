Режим повышенной готовности ввели в Териберке и Ура-Губе из-за погоды

В Мурманской области на территории сельских поселений Териберка и Ура-Губа ввели режим повышенной готовности из-за плохих погодных условий. Соответствующая информация следует из постановления администрации Кольского района.

В период действия режима запрещен выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря. Ограничения продлятся с полуночи 18 октября до полуночи 23 октября.

Как уточняет ИА «Би-порт», меры приняты в связи с усилением северного, северо-западного ветра и увеличением высоты волны в акватории южной части Баренцева моря.

Главам Териберки и Уры-Губы рекомендовано организовать патрулирование в местах, где рыбаки обычно выходят в море. В случае обнаружения судов в период неблагоприятных явлений о них доложат в пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району.