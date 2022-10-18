В Китае обвинили США в попытке обогащения на проблемах Европы
США пытаются нажиться на проблемах Европы, об этом заявили в китайской прессе. По мнению журналистов, у военной и экономической помощи США есть оборотная сторона, передает телеканал «Известия». Уже сейчас большинство промышленников Европы стремятся перенести свой бизнес в Штаты. По мнению китайских журналистов, это делает страны ЕС более зависимыми и уязвимыми.
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