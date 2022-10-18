Кевин Спейси дал показания по делу о сексуальных домогательствах
Кевин Спейси отверг обвинения в сексуальных домогательствах на гражданском суде. Спейси выступил в качестве свидетеля и опроверг утверждения, сделанные в гражданском иске актера Энтони Рэппа, передает телеканал «Известия». Рэпп утверждает, что оскароносная звезда совершила нежелательное сексуальное домогательство в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.
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