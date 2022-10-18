В Московском зоопарке делают бассейн для частично парализованного медведя
В московском зоопарке делают бассейн для частично парализованного медведя Диксона. Специалисты также варят клетку, внутри которой животное будет перемещаться к воде, сообщает телеканал «Известия». Это поможет зоологам спокойно находиться медведем в одном вольере и наблюдать за ним. У животного парализованы задние лапы, но специалисты дают ему хорошие шансы на восстановление.
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