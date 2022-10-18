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Дипломат объяснил значение Региональной группировки войск в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Совместная Региональная группировка войск приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства на территории республики, сообщили в минобороны Белоруссии 17 октября.

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В нее войдут до девяти тыс. российских военнослужащих, около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Белоруссия — это стратегический партнер России, она входит в Союзное государство, рассказал в беседе с «Известиями» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Сейчас на ее западных границах НАТО проводит военные маневры угрожающего характера. Россия в такой момент должна оказать Минску всяческую помощь и содействие — и в военном, и в политическом плане. Наши друзья в Белоруссии должны чувствовать себя защищенными. Создание группировки войск — это прежде всего демонстрация нашей готовности по защите западных границ Союзного государства. Того, что мы готовы дать достойный отпор любому агрессору», — рассказал он.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию на прошлой неделе. В военном ведомстве страны также заявили о перебазировании на местные аэродромы первых российских самолетов.

17 октября Вооруженные силы России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.

Судя по сообщениям в соцсетях, удары были нанесены по целям в Киеве, Одессе, Николаеву, Сумской и Винницкой областях. В них были задействованы ракеты и ударные БПЛА «Герань-2». Появились кадры, на которых киевские полицейские безуспешно пытаются сбить эти беспилотники из табельного оружия.

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