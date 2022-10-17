Воронежский изобретатель Скачилов скончался на 88-м году жизни

Доктор технических наук Виктор Скачилов скончался 14 октября в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 17 октября, пишет ИА «Абирег».

«Виктора Николаевича заслуженно отмечали правительственными наградами за серию достижений, начиная от полета Гагарина и заканчивая мощнейшими ракетами «Протон» и «Ангара», — приводит агентство слова его родственников.

Скачилова похоронили 17 октября на Лесном кладбище.

Виктор Скачилов родился в 1935 году в Иркутской области. Он окончил Московский авиационный институт. Свою карьеру начинал в 1958 году с должности инженера-конструктора в АО «КБХА». Последние 14 лет занимал пост главного специалиста по разработке КИНЭ для изделий бюро. Имеет множество правительственных наград.