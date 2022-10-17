Идет прием заявок на Премию Рунета 2022

Организаторы старейшей и одной из наиболее престижных отраслевых наград — Премии Рунета — открыли прием заявок на соискание заветной статуэтки. Торжественная церемония награждения состоится в декабре 2022 года в Москве. Традиционно Премия будет вручена в основных и специальных номинациях, а также в народном голосовании, где лучших определят пользователи. Номинировать компанию или организацию, которая внесла существенный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2021–2022 гг., можно уже сейчас на официальном сайте до 15 ноября.

«Удивительно, как летит время. Премия Рунета будет вручена уже в 19-й раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета: на смену одним лидерам приходили новые амбициозные компании, а об иных лидерах прошлых лет мы уже и не вспоминаем, в то время как совершенно неожиданные стартапы вдруг взмывали в цифровую высь…Каждый год нам приятно видеть эмоции представителей компаний, которые поднимаются на сцену за заветными RU-статуэтками. Здорово вместе с ними определять цифровое будущее, полное здоровой конкуренции, когда нашим экспертам сложно выбрать победителей, ведь каждый номинант достоин победы. В этом году внимание к Премии Рунета особенное. Структура рынка с начала года изменилась кардинально, но при этом многие российские IT-игроки полны оптимизма, планов, амбиций. И мы ожидаем увидеть среди номинантов сильные компании цифрового контура, государственные организации, которые активно наращивают цифровые компетенции и инструменты в своей работе, и конечно — лидеров отрасли, чья аудитория готова каждый день отдавать свой голос за любимого героя», — отмечает Сергей Плуготаренко, идеолог Премии Рунета.

Основные номинации конкурса:

«Государство и общество»;

«Экономика и бизнес»;

«Здоровье и отдых»;

«Наука, технологии и инновации»;

«Образование и кадры»;

«СМИ и массовые коммуникации».

Специальные номинации:

«Путешествия по. РФ»;

«Подкасты и цифровой контент»;

«Туризм и индустрия гостеприимства»;

«Народов много — Родина одна»;

«Культурные проекты в Сети».

«Премия Рунета за годы своего существования сумела стать настоящей престижной наградой, которая отмечает достижения лучших представителей сферы IТ. Сегодня уже сложно представить мир без цифрового контента, проведение такой премии в России — значимое событие для многих компаний, а также возможность заявить о себе новым игрокам рынка. Премия проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в этом году от Фонда заявлено две специальные номинации — «Культурные проекты в Сети», она в прошлом году оказалась востребованной среди участников, и новая, актуальная номинация — «Подкасты и цифровой контент». Буду с особым интересом знакомиться с заявками, которые будут поступать по этим направлениям. Призываю вас участвовать и желаю удачи, победят — лучшие», — прокомментировал старт заявочной кампании Премии Рунета 2022 года генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

О специальной номинации «Туризм и индустрия гостеприимства» рассказала заместитель руководителя, CDTO в Федеральном агентстве по туризму Евгения Чухнова: «Сейчас время новых возможностей для развития отечественных технологий. Этой премией мы хотим подчеркнуть важность развития современных отечественных цифровых решений для туристической отрасли. Приглашаем принять участие в премии в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства» и рассказать о своем цифровом решении всей стране!».

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев представил специальную номинацию «Путешествия по .РФ»: «Два года назад, когда домен .РФ отмечал свое 10-летие, Ростуризм получил статуэтку с символом кириллического домена .РФ в нашей спецноминации, посвященной развитию домена .РФ, за свой портал мирпутешествий.рф. А в этом году Координационный центр учредил новую номинацию «Путешествия по .РФ», в которой мы наградим лучшие российские сайты, посвященные внутреннему туризму и расположенные в доменной зоне. РФ. Таких сайтов за последние годы в Рунете появилось очень много, и что примечательно, именно в кириллическом национальном домене. Как было отмечено на прошедшей в конце сентября 15-й Международной конференции администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, кириллические домены сегодня — самые успешные из всех существующих IDN, и это способствует полноценному включению в сеть новых интернет-пользователей. Развитие кириллицы в интернет-пространстве, в том числе в системе интернет-адресации, а также бурное развитие внутреннего туризма (не без помощи интернет-технологий) — вот основные тренды, которые подчеркивает наша специальная номинация».

Специальную номинацию «Народов много — Родина одна» представила руководитель специальных проектов «Народов много — Родина одна» Мария Гусарова: «Номинация «Народов много — Родина одна» в этом году вручается впервые, и для нас – команды проекта «Народов много — Родина одна» большая честь, что именно под таким названием будут отмечены интернет-проекты, направленные на повышение уровня российской общегражданской идентичности и укрепление межнационального согласия и дружбы. Мы все понимаем, что сейчас эта номинация крайне важна и актуальна. Современный интернет — это самый быстрый и эффективный способ выстроить диалог с молодежью. С учетом внешних вызовов и давления, особенно в сети интернет, крайне важно предоставлять правильный контент для нашего молодого поколения, направленный на повышение уровня любви и доверия к своей стране, на поддержание человеческих ценностей, знания истории и достижений великой страны».

Об особенностях Премии в этом году, этапах голосования рассказал заместитель директора РАЭК и член Общественной палаты Сергей Гребенников: «Премия Рунета всегда подсвечивает главные тренды интернета и IT-отрасли. Конечно, это было бы невозможно без Экспертного клуба и Экспертного совета. Если вы хотите внести вклад в развитие профессионального сообщества и выбрать лидеров Рунета, обязательно подавайте заявку. А еще второй год подряд проекты оценит абсолютно объективный и беспристрастный искусственный интеллект. В Народном голосовании, которое многие полюбили за эти годы, мы готовим для вас сюрприз и скоро объявим условия».

Организаторы Премии отмечают, что в ближайшее время на сайте появится дополнительная информация о специальных номинациях этого года, также будет представлена концепция Народного голосования.

Организатор Премии Рунета 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года.



Подать заявку можно на официальном сайте.