Нацпарк «Земля леопарда» пожаловался на рыбоводный завод на реке Нарве

ФГБУ «Земля леопарда» призвало прекратить работу рыбоводного завода на реке Нарва в Хасанском районе Приморского края. Это необходимо для восстановления естественного нереста кеты в эталонной лососевой реке. Представители нацпарка также предложили ограничить изъятие лосося этим заводом из других местных рек, большая часть которых протекает по территории парка.

ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения поясняет, что охрана нерестящейся рыбы является одной из важных задач «Земли леопарда». Кета, которая появилась на свет в нерестовых реках нацпарка, спустя несколько лет возвращается сюда из океана, чтобы дать жизнь своему потомству.

В 2019 году Барабашевский лососевый рыбоводный завод поставил на Нарве рыбозаградительное сооружение. После этого заполняемость естественных нерестилищ упала с 70 до 7%.

В администрации нацпарка полагают, что почти всю кету, которая возвращается в реки Хасанского района, вылавливает завод. Это происходит в том числе на реках, которые изначально не были закреплены за предприятием. Таким способом завод выполняет собственные планы по разведению рыбы, но препятствует естественному нересту.

В начале октября сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» под усиленную охрану взяли реки в связи с началом нереста лососевых. Госинспекторы охраняют рыбу от браконьеров. Охрана ведется совместно с пограничными службами и УМВД Хасанского района Приморья.

С начала путины 2022 года в регионе возбуждено пять уголовных и 44 административных дела, связанных с незаконной ловлей рыбы.