Турция начала разработку истребителя пятого поколения

В Турции работают над истребителем пятого поколения, сообщает гендиректор крупнейшей аэрокосмической компании страны. Ожидается, что самолет превзойдет тактические и военные характеристики американского истребителя F-35, передает телеканал «Известия». Согласно планам, новейший турецкий истребитель совершит первый полет в 2023 году.

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