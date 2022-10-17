Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Администрации Киева и Киевской области объявили о воздушной тревоге
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Днепропетровской области сообщили о пожаре на энергетическом объекте
Туризм
Горнолыжный сезон в кузбасском «Шерегеше» начнется 11 ноября
Мир
Боррель сообщил о намерении глав МИД ЕС одобрить санкции против Ирана
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Боевиков «Азова» уличили в отправке видео кураторам за границей
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
ВСУ потеряли до 70 военных и три танка в боях в ЛНР за сутки
Мир
В США заявили о неготовности страны к военному противостоянию с Китаем

Курс иены упал до уровня 1990 года

0
Выделить главное
вкл
выкл

Курс японской национальной валюты на торгах в Токио впервые с 1990 года упал до уровня 148,6 иены за доллар. Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, тогда курс составил 147 иен за доллар. Основной причиной падения нацвалюты Японии называют различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике, передает телеканал «Известия». Федрезерв США поднимает учетную ставку, а Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022