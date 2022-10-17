Курс иены упал до уровня 1990 года

Курс японской национальной валюты на торгах в Токио впервые с 1990 года упал до уровня 148,6 иены за доллар. Предыдущий антирекорд был установлен в пятницу, тогда курс составил 147 иен за доллар. Основной причиной падения нацвалюты Японии называют различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике, передает телеканал «Известия». Федрезерв США поднимает учетную ставку, а Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

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