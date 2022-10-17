Стало известно о попытке хищения у Минобороны $3,5 млн

Адвокат Константин Скрыпник, уже арестованный по уголовному делу о вероятном хищении собственности своей же клиентки на сумму $11,8 млн, может стать фигурантом дела о возможной попытке завладеть $3,5 млн, принадлежавшими Минобороны. С материалами Следственного комитета ознакомились «Известия».

Константин Скрыпник, который заключен под стражу до 9 ноября по делу о хищении собственности своей же клиентки Анжелы Сергеевой на сумму $11,8 млн, фигурирует также в деле, возбужденном по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). В рамках этого дела о попытке присвоить $3,5 млн, принадлежавших Министерству обороны РФ, против Скрыпника были даны свидетельские показания.

В 2001 году адвокат познакомился с гражданином Германии Дитером Фитцем. Благодаря связям немца с армейским клубом в 1994 году немецкому бизнесмену предложили взять в долгосрочную аренду аварийное здание общежития футбольной команды в Москве на 3-й Песчаной улице. Условием аренды было восстановление объекта, сказано в материалах дела. Через год Дитер Фитц приобрел 100% акций швейцарской фирмы High Technology AG и заключил от ее имени договор аренды.

В этом же году бизнесмен нанял Скрыпника в свою компанию. В итоге адвокат провел фиктивное собрание акционеров High Technology AG и переоформил 92% акций фирмы на себя. При этом адвокат угрожал Фитцу позже, в 2005 году. Гражданин Германии поверил Скрыпнику и прекратил попытки вернуть себе фирму.

Между тем в 2020 году адвокат от имени High Technology AG направил иск к Минобороны РФ, чтобы отсудить у ведомства деньги, которые Дитер Фитц вложил в реконструкцию бывшего общежития ЦСКА — те самые $3,5 млн. Затянулся судебный процесс, в материалах указывается, что у фирмы нет оснований для взыскания денег у Минобороны, потому что соглашения об аренде были подделаны. По факту договор об аренде был заключен на 25 лет, а Константин Скрыпник представил фиктивный договор на 49 лет.

А уже в августе 2022 года 517-й военный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее Константин Скрыпник называл себя свидетелем по делу банды киллеров Аслана Гагиева (Джако), стал обвиняемым по уголовному делу о хищении ТЦ «Галерея «Водолей» у семьи кинопродюсера Юрия Глоцера (дело находится в производстве следственного управления СКР по ЮВАО Москвы), подозревался в хищении собственности своей же клиентки Анжелы Сергеевой на сумму $11,8 млн.

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Чуть-чуть считается: как Минобороны едва не лишилось $3,5 млн