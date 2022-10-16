Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в Испании

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в испанском Хихоне. В финале наш спортсмен не оставил шансов американцу Себастьяну Корде. Он победил в двух сетах — 6:2, 6:3. На пути к решающему матчу россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола и австрийца Доминика Тима, передает телеканал «Известия». В этом сезоне Рублев четырежды доходил до финалов разных турниров, и все четыре завершились для него триумфом. В карьере нашего теннисиста это уже 12-я победа. Андрей Рублев — 9-я ракетка мира. Он борется за попадание на итоговый турнир в Турине, где будут участвовать восемь лучших теннисистов этого года.

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