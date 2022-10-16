Бывший председатель ВГТРК Олег Попцов умер в возрасте 88 лет

Советский и российский журналист, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов умер на 89-м году жизни. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

«Умер Олег Максимович Попцов. <...> Ему было 88 лет. Царствие небесное», — написал он в своем Telegram-канале.

Телеведущий назвал Попцова одним из родоначальников российского телевидения.

Попцов более 20 лет работал главным редактором журнала «Сельская молодежь». С 1990 по 1996 год он был председателем ВГТРК, с 2000 по 2005 год — генеральным директором ТВ Центр (ТВЦ). С 2013 по 2017 год являлся одним из колумнистов издания «Московский комсомолец».

Кроме того, Попцов был заслуженным деятелем искусств РФ и написал около 20 романов, повестей и сказок.