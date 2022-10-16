Страны Азии возобновляют прямые авиарейсы с РФ. «Известия» выяснили, куда россияне могут поехать зимой. Снова принимают туристов Шри-Ланка, Мальдивы и Таиланд. С 30 октября из Москвы на Пхукет вылетают по два рейса в день, сообщает телеканал «Известия». Из-за лояльных цен популярными остаются Турция, Египет и ОАЭ. Открылись прямые рейсы на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.