В Приморском крае появится новый угольный терминал

На побережье Уссурийского залива в Приморском крае появится еще один угольный терминал Суходол. Об этом пишет zr.media.

Проект заявлен как высокотехнологичный комплекс по приемке, хранению и погрузке угля с железнодорожного транспорта на морские суда, отмечается в материале. Перегрузку будут проводить в полностью закрытом помещении, чтобы обезопасить экологию. Склады для хранения продукта будут удалены от акватории на 500 м, от населенных пунктов — на 5 км.

Порт будет оснащен комплексом очистных сооружений. Также будет обеспечен замкнутый цикл использования воды для технических целей.