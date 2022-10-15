На трассе М-4 «Дон» появятся зарядные станции для электромобилей

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» появятся новые зарядные станции для электромобилей. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на власти региона.

Станции установят в рамках эксперимента по созданию инновационной инфраструктуры. Где именно они появятся, не уточняется.

Воронежская область входит в число 16 регионов, на территории которых проходит эксперимент по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Всего к 2030 году в России планируется установить около 72 тыс. зарядных станций.

28 сентября стало известно, что российский бренд Evolute, помимо собственных электромобилей, представит на рынке китайскую марку Voyah (принадлежит концерну DongFeng). По информации источника в компании, продажи первой модели премиального электрокроссовера Free начнутся в ноябре.