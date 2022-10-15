Ослепшую тигрицу из Саратова разместят в Центре воспроизводства редких видов животных

Из Саратова в Московский зоопарк перевезут ослепшую тигрицу. Хищника разместят в карантинной зоне Центра воспроизводства редких видов животных. Точную дату транспортировки пока не определили. Сейчас специалисты занимаются подготовкой необходимых документов. Несколько лет Аврора прожила в частном питомнике, передает телеканал «Известия». Помещение не соответствовало нормам и не проветривалось. Животное долгое время было заперто в клетке в темной постройке. Из-за ненадлежащего ухода тигрица ослепла. Когда Аврору нашли волонтеры, она была сильно истощена. Помимо тигрицы в питомнике находились птицы и грызуны.

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