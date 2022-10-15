Дорога под землю: взрыв произошел на угольной шахте в Турции

Вечером в пятницу, 14 октября, прогремел взрыв на угольной шахте в городе Амасре в турецкой провинции Бартын. ЧП произошло на глубине 300 м, на момент взрыва там находилось около 110 человек. По последним данным, 40 человек погибли, еще 15 находятся под завалами, 58 рабочих выжили. Подробнее — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Многие из выживших получили серьезные травмы. Им оказывается медицинская помощь
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Бригады спасателей работали всю ночь, пытаясь найти выживших среди завалов
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Родственники и друзья рабочих дежурят возле шахты, с тревогой ожидая новостей
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Угольная шахта после взрыва: вид снаружи
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Спасатели выводили на поверхность покрытых черной пылью шахтеров. На фото один из горняков
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Родные шахтеров возле карет скорой помощи
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
На месте трагедии дежурят медики и сотрудники службы безопасности
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Мужчине в инвалидной коляске оказывают помощь
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Причины взрыва пока не установлены, местная прокуратура начала расследование
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Мэр Амасры Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Часть спасателей отдыхает неподалеку от шахты, пока продолжается поисковая операция
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
На место трагедии прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший запланированные на субботу мероприятия. Свои соболезнования в связи со взрывом на шахте выразил президент РФ Владимир Путин
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Турецкий лидер в своих соцсетях пообещал государственную помощь семьям жертв
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Фото: REUTERS/Stringer
Также Эрдоган заявил, что виновные даже в малейших халатностях понесут ответственность
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
Поисковые работы продолжаются
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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
Шахта во время поисково-спасательных работ: вид сверху
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