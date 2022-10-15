Дорога под землю: взрыв произошел на угольной шахте в Турции

Вечером в пятницу, 14 октября, прогремел взрыв на угольной шахте в городе Амасре в турецкой провинции Бартын. ЧП произошло на глубине 300 м, на момент взрыва там находилось около 110 человек. По последним данным, 40 человек погибли, еще 15 находятся под завалами, 58 рабочих выжили. Подробнее — в галерее «Известий»