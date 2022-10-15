В Испании требуют пять лет тюрьмы для Неймара за мошенничество

Неймару может грозить пять лет тюрьмы за мошенничество. История связана с переходом футболиста в «Барселону» в 2013 году. Претензии к игроку имеет бразильская компания DIS, передает телеканал «Известия». Фирме принадлежало 40% прав во времена выступления за «Сантос». Сторона недосчиталась доли от продажи Неймара. Якобы реальная стоимость трансфера была занижена. Сам футболист открещивается от каких-либо обвинений. Суд для форварда ПСЖ начнется 21 октября.

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