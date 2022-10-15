Массовая авария в Красноярском крае

Неблагоприятные погодные условия могли стать причиной массовой аварии в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГИБДД. Сотрудники устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия в Березовском районе, передает телеканал «Известия». На трассе Красноярск – Железногорск в нескольких авариях столкнулись 10 автомобилей. От удара некоторые машины вылетели за пределы дороги. Один водитель пострадал, он госпитализирован. Движение на участке дороги открыто.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.