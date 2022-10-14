Краснокнижная рысь попала в фотоловушку в калужском заповеднике

В калужском заповеднике в фотоловушку попала краснокнижная рысь. Об этом в пятницу, 14 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство природы.

В заповеднике рысь — единственный хищник семейства кошачьих. Всего там живут 2–3 взрослых самца и 3–4 самки. Кроме того, недавно стало известно, что появился выводок с одним котенком.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в Шушенском районе Красноярского края займутся разведением снежного барса. Проект реализует Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».