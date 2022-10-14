Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Актер Робби Колтрейн, исполнивший роль лесничего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер на 73-м году жизни. Об этом 14 октября сообщает The Hollywood Reporter.
Причина и обстоятельства смерти не уточняются.
Актер также был комиком и писателем, а помимо съемок в кино, занимался озвучкой известных мультфильмов.
Колтрейн также снимался в фильмах о Джеймсе Бонде «И целого мира мало», «Золотой глаз», «Двенадцать друзей Оушена», «Из ада» и множестве других картин.
Актер родился в 1950 году в Шотландии. После окончания художественной школы в Глазго он продолжил обучение искусству в педагогическом колледже в Эдинбурге.