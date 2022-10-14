ЦБ РФ обязал все банки внедрить переводы через СБП для юрлиц в 2024 году. Системно значимые банки должны обеспечить такую возможность уже в октябре 2023 года. Соответствующее указание опубликовано на сайте регулятора, передает телеканал «Известия». Решено упростить трансграничные операции между банками через систему быстрых платежей. Сейчас некоторые организации пользуется ей в тестовом режиме. Также планируется сократить объем публичной информации в справочнике БИК об участниках СБП и других клиентов Банка России, которые являются нерезидентами.

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