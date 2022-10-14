Hyundai выпустит семиместный электровнедорожник Ioniq 7

Компания Hyundai надеется, что будущий внедорожник на электротяге Ioniq 7 станет флагманской моделью полностью электрической линейки марки в 2023 году. Об этом 14 октября сообщило издание Autoexpress.

Hyundai готовит к производству полностью электрический семиместный внедорожник под названием Ioniq 7. Он также станет третьим электромобилем под брендом Ioniq после моделей Ioniq 5 и Ioniq 6.

Предполагается, что Ioniq 7 будет выглядеть как квадратный внедорожник на электротяге с высокой посадкой и светодиодной полосой фар во всю ширину кузова. В машине будет большой стеклянный задний люк, если верить тизерным изображениям.

Эксперты надеются, что в салоне останется два 12-дюймовых экрана, установленных от Ioniq 6, а также будут цифровые зеркала заднего вида.

У машины будет аккумуляторный блок на 77,4 кВт·ч, это самый большой тип аккумулятора, который применяется в моделях Ioniq 5 и 6, хотя возможно появление батареи более 100 кВт·ч.

В Hyundai объявили, что Ioniq 7 станет самой технологически продвинутой моделью на текущей платформе E-GMP. Серийный электромобиль появится в 2023 году.

13 октября шведско-китайская компания Polestar показала принципиально новую модель совместной разработки — среднеразмерный электрический кроссовер Polestar 3. Polestar 3 оснащен двумя электромоторами и полным приводом. Совокупная отдача силовой установки составляет 360 кВт (490 л.с.). Кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5 сек., а максимальная скорость электромобиля составляет 210 км/ч. Литий-ионная батарея емкостью 111 кВт·ч обеспечивает запас хода до внушительных 610 км. Производитель отметил, что аккумуляторы можно заряжать током мощностью до 250 кВт, благодаря чему запас энергии с 10 до 80% пополнится за 30 минут.