Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Армия
Путин заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Страны Европы отказались от совместного расследования аварий на СП
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink
Мир
Лукашенко пообещал не пропустить США под Москву
Мир
РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Экономика
Путин сообщил об исправности одной ветки «Северного потока - 2»

Путин о возможности ввода войск НАТО на территорию Украины

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022