Минпромторг попросили поднять ввозные пошлины на водяные тепловентиляторы

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от ЛДПР Станислав Наумов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой включить российских производителей водяных тепловентиляторов в перечень предприятий, которые имеют приоритет при государственных и муниципальных закупках. Отечественные компании поддержали инициативу. Об этом сообщили «Известиям» в Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС).

Кроме того, Наумов попросил поднять ввозные пошлины на аналогичную зарубежную продукцию с 7,5% до 35–50%.

В своем письме от 15 сентября (есть у «Известий») он отметил, что из-за антироссийских санкций многие производители в РФ лишены возможности закупать нужное оборудование, комплектующие и экспортировать продукцию в недружественные страны.

«В то же время европейские производители изделий, аналоги которых производятся в достаточном количестве в РФ, продолжают поставлять продукцию на российский рынок», — заявил Наумов.

По информации ЕВРАРОС, рынок тепловентиляторов в России небольшой (2,6 млрд рублей), среди основных игроков три российских (Ижевский завод тепловой техники (входит в холдинг «Русклимат»), Юнио-ВЕНТ, НПО «Тепломаш») и три польских компании. На них приходится 85% рынка.

Наумов подчеркнул, что последние четыре года производители в РФ, имея значительные свободные мощности для производства продукции, отвоевывают у польских компаний рынок, увеличивая свою долю каждый год на 3–4%, и по итогам 2022 года планируют занять более 50% рынка. По его словам, в 2023–2025 годах мощности будут еще увеличены, что позволит не только заместить импортируемые товары, но и нарастить экспорт.

Как уточнили в ассоциации, профильный департамент Минпромторга поручил опросить крупнейших российских производителей водяных тепловентиляторов о том, нужны ли им меры господдержки.

«К 12 октября все российские компании подтвердили ведомству, что предложенные депутатом Наумовым меры очень полезны и нужны. Соответственно, скоро Минпромторг может поддержать предложения Наумова на уровне правительства», — рассказали в ассоциации.

В то же время в холдинге «Русклимат» в ответном письме министерству (есть у «Известий») подчеркнули, что существующие мощности российских производителей полностью обеспечивают спрос в РФ в 2022–2023 годах.

«А с учетом реализуемых планов по развитию производств это приведет к полному импортозамещению и развитию промышленной независимости в важной продуктовой категории

Ранее, 5 сентября, в Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали «Известиям», что ведомство получило обращение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности о введении заградительной импортной пошлины на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления. В частности, в ассоциации предлагают установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.