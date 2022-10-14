ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области

ВКС России нанесли высокоточным оружием удары по объектам энергосистемы и военного управления в Киевской и Харьковской областях, сообщил 14 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее в этот день в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Как сообщил мэр Харькова, фиксировалось минимум четыре прилета.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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