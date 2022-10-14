Balenciaga выпустила сумку, похожую на пакет с чипсами

Balenciaga выпустила сумку, которая выглядит как пакет с картофельными чипсами. Впервые она была представлена на Парижской неделе моды. Модный аксессуар обойдется примерно в $1,8 тыс., передает телеканал «Известия». Некоторые дизайнеры считают клатч провокационным и обвиняют бренд в коммерческой выгоде. Другие же называют новую модель сумки социальным экспериментом.

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