«Известия» выяснили, как россиянам можно попасть в Европу. Опрошенные эксперты рассказали, что сейчас проще всего записаться на визы в Венгрию и Грецию. Время обработки заявлений составляет от 15 до 45 дней, передает телеканал «Известия». Греция обещает выдавать визы за два рабочих дня. Консульский сбор для шенгена теперь увеличен до €80. Визовые центры принимают заявки на турпоездки еще в семь стран Европы. Для транзита в ЕС россияне чаще всего выбирают Турцию или Дубай.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.