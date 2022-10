Британская рок-группа Queen выпустила песню Face It Alone

Queen выпустила записанную еще в 1988 году песню Face It Alone. Композиция создана при участии вокалиста Фредди Меркьюри. В июне участники группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор анонсировали выход в свет музыкального трека, передает телеканал «Известия». Для релиза песню продолжительное время восстанавливали по имеющимся записям. Как сообщил телеканал Sky News, Face It Alone — первая за восемь лет композиция коллектива с вокалом Меркьюри. Песня загружена на платформы для стриминга Apple Music и Spotify.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.