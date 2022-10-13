Фонд «Мост искусств» и «Русская Медиагруппа» представили проект «Большую музыку — в малые города»

12 октября в пресс-центре ТАСС состоялась презентация проекта «Большую музыку — в малые города». Проект создан Фондом «Мост искусств», президентом которого является заслуженный артист России, пианист Виктор Ямпольский, и «Русской Медиагруппой» при поддержке фонда «Росконгресс».

Суть проекта состоит в организации просветительских концертов классической музыки, а также мастер-классов и семинаров в малых российских городах с участием студентов региональных консерваторий.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметил, что «не все российские города имеют возможность общаться с качественной живой музыкой. Этот проект ориентирован и на них, и на будущих музыкантов. Чтобы на сцену вышел симфонический оркестр, который насчитывает 106 человек, необходимо чтобы каждый год как минимум 10 тыс. детишек пошли в музыкальную школу».

О том, как создавался проект «Большую музыку — в малые города» рассказал его автор Виктор Ямпольский: «Вместе с управляющим директором «Русской Медиагруппы» Дмитрием Медниковым мы думали, как насытить регионы музыкой, как возродить советскую систему музыкального просветительства, не рассчитывая на большие средства. И решили переложить эту работу на плечи консерваторий. Я много сотрудничаю с ними, знаю изнутри «кухню», и я был уверен, что для консерваторий будет интересно взяться за такую работу».

Проект получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. По оценке генерального директора фонда Романа Карманова, проект «Большую музыку — в малые города» имеет высокую общественную значимость. Полученные средства направляются на организацию концертов: в первую очередь проезд и проживание музыкантов. Первые концерты, которые дали учащиеся Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, уже состоялись в городах Ольск, Балашов, Новомосковск, Ивановка и других. Они собрали внушительную аудиторию и получили высочайший отклик от зрителей.

«Наши радиостанции присутствуют и в больших, и в малых городах. Мы понимаем и знаем, как работать с массовой аудиторией, и очень заинтересованы, чтобы этот проект снял несправедливые барьеры, мешающие учиться музыке и слушать музыку в тех городах, где нет соответствующей инфраструктуры, — говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. — Для нас принципиально, чтобы как можно больше людей, живущих в России, имели доступ к музыке. И у нас есть большой навык этот доступ обеспечивать. Этот проект может стать в нашей стране системообразующим. Если тестовый период пройдет хорошо, проект станет номером один в системе взаимного обмена талантами и в классическом, и в современном искусстве. Он станет «Мостом искусств» между регионами, людьми, видами искусства и, возможно, странами».