Группа Queen выпустила новую песню с вокалом Фредди Меркьюри

Британская группа Queen опубликовала ранее неизданную песню Face It Alone с вокалом Фредди Меркьюри. Об этом она сообщила 13 октября, выложив трек на YouTube.

Песня была записана в 1988 году в рамках работы над альбомом The Miracle, релиз которого состоялся спустя год, однако не вошла в итоговый трек-лист и никогда не выходила в свет.

Запись была вновь обнаружена при подготовке к перевыпуску The Miracle в формате бокс-сета, который будет выпущен 18 ноября. Он также будет содержать еще пять неопубликованных ранее песен и прочего студийного материала общей длительностью свыше часа.

«Мы вроде как забыли про этот трек, но вот он теперь, наша маленькая драгоценность. Это замечательно, настоящее открытие. Это очень страстная песня», — заявил барабанщик группы Роджер Тейлор.

Вокалист Queen Фредди Меркьюри скончался в 1991 году. После его смерти группа несколько раз выпускала песни с его голосом. Последний релиз трех записей состоялся в 2014 году.

В сентябре 2021 года в лондонском районе Сохо открылся официальный магазин британской рок-группы Queen. Открытие магазина на улице Карнаби-стрит было приурочено к 50-летию коллектива, классический состав которого сложился в 1971 году. В магазине под названием Queen Thе Greatest, который, по задумке, работал только четыре месяца, поклонники группы могли приобрести одежду, виниловые пластинки и гитары, подписанные музыкантами.