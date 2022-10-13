Икру на 3,3 млн рублей изъяли у браконьеров в Камчатском крае

Двое мужчин задержаны в Камчатском крае с незаконно добытой красной икрой. Стоимость продукции оценивается в 3,3 млн рублей.

Браконьеры были замечены на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе. В резиновой лодке задержанных обнаружены четыре полипропиленовых мешка, в которой перевозили 121,8 кг лососевой икры. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Рыбаки не смогли предоставить документы на право добычи деликатесов. Со слов мужчин, они нашли мешки на берегу.

Лодка и икра изъяты. Информация о задержании передана в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С начала 2022 года в регионе проведено 4,5 тыс. рейдов с участием общественных инспекторов ассоциации «Река Большая». Составлено 295 протоколов об административных правонарушениях, материалы 28 проверок направлены в полицию для возбуждения уголовных дел. Всего у нарушителей изъяли 6,4 т рыбы и 809 кг икры.