Сценарий политического безумия

Мало кто в американской политической элите столь сильно ассоциируется с понятием «глубинное государство», как Леон Панетта. В разные годы он работал главой аппарата Белого дома, министром обороны и директором ЦРУ. Панетта входит в число наиболее авторитетных выразителей настроений вашингтонского истеблишмента. Именно поэтому опубликованный им на днях очерк в издании Politico под броским заголовком «Если Путин использует ядерное оружие на Украине, США должны осуществить военный ответ» не может не настораживать.

Панетта не из тех, кто разбрасывается словами, и к его публикации, в которой страстно и детально обосновывается заложенный в название тезис, следует отнестись серьезно. Судя по всему, в Вашингтоне действительно готовятся к самым радикальным и катастрофическим вариантам эскалации украинского кризиса. Американское руководство прекрасно понимает, что Россия в последнюю очередь заинтересована в применении ядерного оружия где бы то ни было, а особенно — вблизи своих границ. Произойти нечто подобное может лишь в том случае, если, как сказано в нашей Военной доктрине, возникнет угроза существованию российского государства в его нынешнем виде. В том числе если проявится реальная перспектива оккупации отдельных регионов страны. А ведь именно о таком сценарии сегодня с энтузиазмом рассуждают в Киеве, и американские покровители режима Зеленского, похоже, перестали сдерживать аппетиты своих подопечных.

Администрация Байдена, подобно азартному игроку в казино, решила испытать удачу, взвинтив ставки в своей «большой игре» человеческими жизнями. По всей видимости, коллективный Запад надеется на практике проверить, насколько Россия готова следовать принципам, заложенным в ее доктринальные документы. Но даже если соответствующий соблазн уступит место рациональности, Киев будет пытаться генерировать всё новые кризисы. Зеленский прекрасно осознает, что единственной гарантией его политического выживания является доведение ситуации до точки невозврата. Если само начало военных действий в Донбассе он подталкивал, пытаясь спасти свой рейтинг от обвала и избавиться от внутренних конкурентов, то подведение конфликта к ядерной черте, очевидно, считает идеальной возможностью добиться-таки ускорения вожделенной интеграции Украины в евроатлантическое сообщество, пусть и ценой грандиозной человеческой трагедии.

Отчет в том, куда может прийти мир в случае продолжения следованию по заданному тандемом Зеленский – Байден курсу, к счастью, начинают отдавать себе отдельные лидеры общественного мнения на Западе. Вслед за появлением призыва к переговорам от Илона Маска, редактор влиятельного про-республиканского издания The American Conservative Род Дреер в свежей публикации прямым текстом заявил, что украинский президент пытается подтолкнуть международное сообщество к ядерному конфликту, а оказываемая ему поддержка, с учетом проводимой Киевским режимом неонацистской политики, выглядит лицемерной и иррациональной. О важности скорейшего переговорного процесса, способного помочь деэскалации, говорит и Дональд Трамп. Проблема лишь в том, что фанатичные адепты либерального интервенционизма, оказавшиеся волей случая у власти в Вашингтоне, отказываются прислушиваться к альтернативным точкам зрения, с каждым днем повышая порог риска. Им, вероятно, кажется, что ситуация по-прежнему находится под контролем и с опасной колеи в любой момент можно свернуть.

Только хвост, судя по всему, начинает всё активнее вилять собакой. США рискуют повторить трагические ошибки прошлого, когда многолетнее заигрывание с экстремистами в Афганистане и арабском мире обернулось появлением беспрецедентных угроз американской безопасности. Однако в этот раз последствия будут ощущаться намного сильнее — и куда быстрее, чем в приснопамятной истории с многолетней дорогой к 11 сентября.

Считаем целесообразным напомнить, что 14 октября 2022 года исполнится уже 60 лет с тех безумно тревожных дней Карибского кризиса, когда весь мир буквально стоял у края пропасти. Именно тогда у глав государств Советского Союза и США хватило политической мудрости, чтобы не допустить уничтожения всего живого на планете. Были приняты очень важные решения по поводу оружия массового уничтожения. Необходимо помнить и учитывать уроки истории, поскольку от этого зависит благополучие всего населения Земли. Стоит помнить и о том, что история не прощает ошибок, она за них наказывает.

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