Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона

Министр энергетики России Николай Шульгинов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях РЭН-2022 обсудили работу и перспективы развития топливно-энергетического комплекса региона.

Министр и глава региона в том числе, рассмотрели вопросы, связанные с реализацией проекта модернизации генерирующих мощностей на территории Республики Татарстан.

Кроме того, они уделили внимание ряду вопросов, касающихся изменений подходов в сфере технологического присоединения, систем учёта электроэнергии и сетевого резерва мощности.

Также на встрече обсуждались добыча и переработка высоковязкой нефти в регионе.