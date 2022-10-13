В Москве продлен прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

В Москве до 31 октября продлен прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Лучшие проекты столицы получат поддержку от партнеров МБМ и смогут участвовать в состязании федерального уровня.

К участию в московском этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» приглашаются субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых приносит доход. Обязательное условие для потенциальных участников — работать в Москве, осуществлять деятельность, основанную на экономически устойчивой модели, и способствовать позитивным изменениям в обществе.

«Участвовать могут компании, работающие в сфере ИТ, дополнительного образования, соцобслуживания, реабилитации, психологической помощи, здорового образа жизни. Всего в рамках конкурса — 12 номинаций. А тем, кто еще не получил статус социального предприятия, рекомендуем это сделать, поскольку он дает возможность своевременно получать преференции от города, направленные на поддержку и развитие социального бизнеса», — отметил руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Лучшие московские проекты выйдут на федеральный конкурс, а также получат поддержку со стороны партнеров МБМ. Кроме того, их ждет церемония награждения 21 ноября. Такое мероприятие пройдет в российской столице впервые — в рамках форума МБМ «Социальное предпринимательство — 2022».