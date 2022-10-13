РПЦ объявила общецерковный сбор денег для беженцев

РПЦ организовала денежный сбор для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также пострадавших мирных жителей.

Общецерковный сбор пройдет 14, 16, 23 и 30 октября во всех храмах и монастырях на территории России.

­«К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться. Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам», — говорится на сайте Московского патриархата.

Для объявления сбора служителям церкви нужно будет огласить специальный текст и разместить его в печатном виде на информационном стенде. Собранные средства перечислят на специальный благотворительный счет Московской Патриархии. Средства, в том числе, могут пойти на оплату юридической помощи при получении статуса беженца.

В марте этого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже инициировал общецерковный сбор средств для помощи беженцам из Донбасса и пострадавшим мирным жителям. Собранных денег хватило для обеспечения бедствующих людей вещами, жильем, медицинской и юридической помощью в течение нескольких месяцев.