Нос подлодки транспортировали в Кронштадтский музей по городу

Нос атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол» транспортировали в Кронштадт. Впервые в мире подводную лодку длиной более 107 м везли по городу. На проведение операции ушло несколько часов, сообщает телеканал «Известия». Маршрут пролегал через жилые кварталы, демонтировали более 70 дорожных знаков и светофоров. Часть корабля доставили к дублеру Кронштадтского шоссе по безлюдным улицам. Подлодка станет экспонатом в Музее военно-морской славы в парке «Остров фортов». Первую половину корабля перевезли в ночь на 9 октября. В четверг «Ленинский комсомол» отвезут к зданию музея.

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