У Байдена упала шпаргалка во время интервью

У Байдена упала шпаргалка во время интервью

2022-10-12 16:50:45

2022-10-12 16:50:45

2022-10-12 16:50:45

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