Пять человек пострадали в ДТП с лошадью в Карелии
Пять человек получили травмы при столкновении автомобиля и лошади в Медвежьегорском районе Карелии. За рулем машины находился подросток.
Авария произошла в деревне Падмозеро в ночь на 9 октября. 15-летний мальчик, управляя автомобилем Fiat, допустил наезд на лошадь, которая вышла на проезжую часть. Животное погибло.
В салоне иномарки находились девушки 17 и 20 лет, а также юноши 17 и 22 лет, все они получили травмы. Также пострадал несовершеннолетний водитель, пишет ИА «Карелinform».
Автомобиль принадлежит матери подростка. По словам женщины, мальчик взял ключи без спроса.
Полиция решает вопрос о привлечении родителей всех несовершеннолетних к административной ответственности. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли хозяина лошади. С его слов, животное находилось на свободном выгуле и убежало из конюшни.